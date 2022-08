Nu ook officieel geen Teuns in WK-selectie: bondscoach Vanthourenhout verrast met Serry én Dewulf

WK wielrennenIn de WK-ploeg rond kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel is straks geen plaats voor Dylan Teuns. Zoals we al eerder schreven verkiest bondscoach Sven Vanthourenhout pure helpers Stan Dewulf en Pieter Serry voor het WK in het Australische Wollongong op 25 september.

Vandaag is de achtkoppige selectie voor het WK gepresenteerd. Niets controversiëler in het Belgische wielerlandschap dan zo’n WK-selectie. Elk jaar opnieuw voelen renners zich gepasseerd en zijn ploegen ontevreden over hun aantal afgevaardigden. In dat opzicht werd het bondscoach Sven Vanthourenhout de voorbije weken iets gemakkelijker gemaakt. Victor Campenaerts, Tim Wellens en Philippe Gilbert krijgen van Lotto-Soudal geen toestemming om af te reizen naar Australië, omdat ze in Europa punten moeten scoren in de strijd voor het behoud in de WorldTour. Ook Tiesj Benoot — naast de kopmannen steevast de eerste man op het blad van Vanthourenhout — moet verstek geven door een nekwervelbreuk. Jasper Philipsen wordt als sprinter gebarricadeerd door Van Aert en is dan weer te goed om te knechten.

BEKIJK. Bondscoach Sven Vanthourenhout over de blessure van Tiesj Benoot

Omdat Wout van Aert past voor de tijdrit en de Belgische bond door de verre verplaatsing wil dat elke renner die de tijdrit rijdt ook de wegrit afwerkt, mocht ook Yves Lampaert al een tijdje op beide oren slapen. Bovendien is Lampaert een ploegmaat van Remco Evenepoel bij Quick.Step-Alpha Vinyl. Ook Jasper Stuyven is er net als op de voorbije twee WK’s bij. Vorig jaar ging hij nog mee als reservekopman. Dit jaar krijgt hij een eerder dienende rol. Door het wegvallen van Benoot zal de 30-jarige Stuyven met zijn ervaring de rol van wegkapitein overnemen. De renner van Trek-Segafredo reed sterk in de Ronde van Denemarken en zal na een korte hoogteprikkel samen met Van Aert via de GP’s van Quebec en Montreal in Canada naar Australië vliegen.

Drie debutanten

Tot daar de gevestigde waarden, want Vanthourenhout trekt ook met drie debutanten naar Wollongong. De naam van Nathan Van Hooydonck is geen verrassing. De ploegmaat van Van Aert bij Jumbo-Visma reed een dijk van een voorjaar en een Tour. Hij moet straks de rol van Tim Declercq op de voorbije WK’s op zich nemen. Ook de selectie van Quinten Hermans ligt voor de hand: tweede in Luik-Bastenaken-Luik en recent derde in Hamburg. De renner van Intermarché-Wanty Gobert bereidt zich momenteel in Livigno op hoogte voor op zijn eerste WK.

De laatste twee namen in de achtkoppige selectie zijn wel verrassend. Geen plaats voor Dylan Teuns (winst in de Waalse Pijl, zesde in Ronde van Vlaanderen en zesde in Luik-Bastenaken-Luik), Oliver Naesen (goed op dreef in Plouay) of Greg Van Avermaet (weer boven water met een reeks ereplaatsen) ondanks flink wat adelbrieven. Er wel bij: Stan Dewulf. De ploegmaat van Van Avermaet en Naesen bij AG2R-Citroën won dit jaar geen koers en lijkt op zijn 24ste qua resultaten ter plaatse te trappelen, maar gaat niet mee om zelf wereldkampioen te worden. De West-Vlaming wordt in het peloton geroemd om zijn positionering en werk in de (pre)finale. Ook op het WK krijgt Dewulf een zuiver dienende rol.

Ondanks Covid

Pieter Serry is de achtste pion uit de Belgische WK-selectie. De 33-jarige West-Vlaming van Quick.Step knapte zowel in Luik-Bastenaken-Luik als in San Sebastian berewerk op in dienst van Evenepoel. Opvallend: Serry moest zondag nog uit de Vuelta stappen door een positieve Covid-test, maar hij voelt zich inmiddels veel beter en zijn WK komt niet in gevaar. Serry als louter een mannetje van Evenepoel zien, is overigens niet juist. Hij reed al één WK bij de profs. In Imola 2020 fietste hij als helper een dijk van een koers in dienst van Van Aert.

Bij de vrouwen zijn Valerie Demey, Julie De Wilde, Justine Ghekiere, Lotte Kopecky, Jesse Vandenbulcke en Julie Van de Velde geselecteerd. In de Mixed Team Relay gaat Vanthourenhout voor Hermans en Serry.

