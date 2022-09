Na de afgekeurde tijdritfiets: kwaad opzet of menselijke fout? En wat zijn de gevolgen voor Jens Verbrugghe? “Jammer dat we bekeken worden alsof we iets moeten verbergen”

WK wielrennenDrama voor Jens Verbrugghe op het WK tijdrijden voor junioren. De zoon van ex-bondscoach Rik Verbrugghe was kansloos nadat hij moest starten op een reservefiets. Op zijn eigen fiets zat een niet-toegelaten versnelling. Kwaad opzet? “Neen”, zegt Frederik Broché, technisch directeur van de wielerbond: “Die jongen is 18 jaar en is hier helemaal kapot van.” Voor Verbrugghe zijn de gevolgen beperkt: de UCI voorziet geen boetes of straf voor een fiets die wordt afgekeurd.

Hoe komt een niet-reglementaire versnelling op de fiets van een junior terecht? Dat is dé vraag na het debacle op het WK tijdrijden in Australië. Niemand kon of wilde het antwoord geven. Jens Verbrugghe was er het hart van in. De jongeman kon de tranen niet bedwingen na afloop van zijn wedstrijd. Hij was gestart met de hoop op een medaille, maar werd 26ste op 52 deelnemers. Hij eindigde hij op 2'58” van winnaar Joshua Tarling. Onderweg werd onze landgenoot ingehaald door de Brit, een vernedering in het tijdrijden.

Het duurde lang voor de Belgische wielerbond met een verklaring naar buiten kwam. Eerst zou er niet gecommuniceerd worden, dan zou Verbrugghe zelf zijn verhaal doen, uiteindelijk was het technisch directeur Frederik Broché die zijn verantwoordelijkheid nam. “Het is jammer dat we bekeken worden alsof we iets moeten verbergen”, zei hij. “Maar dat is niet zo.”

Volledig scherm Jens Verbrugghe. © BELGA

Wel zat er een verkeerde versnelling op de fiets. De plateau vooraan was er een met 53 kroontjes en dat mogen er slechts 52 zijn - reglement van de UCI. Een junior mag per omwenteling maximaal 7,93 meter afleggen, in de opstelling op de fiets van Verbrugghe was dat 15 centimeter extra, wat in principe makkelijker is omdat de benen dan minder snel moeten draaien. In theorie komt dat neer op een poging tot bedrog. “Kwaad opzet lijkt me uitgesloten”, zegt Broché. “Dat geloof ik echt niet. Dit doe je niemand aan. Jens is 18 jaar en is hier helemaal kapot van.”

Hoe komt de versnelling dan op zijn fiets?

Broché: “De fiets is klaargemaakt door zijn (toekomstige) ploeg (juniorenafdeling Groupama-FdJ, red.) en is zo tot bij ons gekomen.”

Waarom zou daar de verkeerde versnelling gemonteerd zijn?

“Een 52 wordt amper nog verkocht, je moet er echt naar op zoek. De kans is groot dat de ploeg daarom een standaard versnelling van 53 heeft gemonteerd. Net omdat het een afwijkende maat is, wordt de regel volgend jaar aangepast. Vanaf volgend seizoen mogen ook junioren vrij hun versnelling kiezen.”

Waarom heeft niemand in de entourage of bij de bond gezien dat er een foute versnelling op de fiets zat?

“In de ideale wereld hadden we dit gezien. Maar onze mecaniciens hebben hier 120 fietsen in elkaar gestoken. Wij gaan ervan uit dat de fietsen met het juiste verzet toekomen. Hier is geen kwaad opzet mee gemoeid. Het gaat hier om een menselijke fout van verschillende personen: renner, de mecanicien van zijn ploeg, onze mensen. We gaan niemand met de vinger wijzen, het is een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Volledig scherm © BELGA

Heeft Verbrugghe niet gevoeld dat er iets niet klopte aan zijn fiets?

“Het verschil tussen een plateau van 52 of 53 vooraan is nauwelijks merkbaar. Op de piste, waar heel veel van verzet wordt gewisseld, gebeurt het geregeld dat een renner met een verkeerde versnelling rijdt en het niet of pas later merkt. Moest je achteraan een 13 in plaats van een 14 als kleinste kroontje hebben, zou je dat wel voelen. Mocht Jens het gemerkt hebben, had hij het zeker laten weten. Hij wist het niet en hij weet niet hoe dit is gebeurd.”

De fout (?) werd pas in allerlaatste instantie opgemerkt. Bij de eerste keuring, zo’n twee uur voor de wedstrijd, was er geen probleem. Bij de tweede UCI-controle, ongeveer tien minuten voor de start, werd vastgesteld dat er iets niet klopte. Verbrugghe moest zijn vertrouwde fiets van Lapierre ruilen voor een Ridley van de bond, een type fiets die hij amper kent en die anders is afgesteld. Broché: “Junioren hebben meestal wel een tweede racefiets bij, maar geen tweede tijdritfiets.”

Op het EK in juli in Portugal pakte Verbrugghe nog zilver in het tijdrijden. Volgens Broché reed hij daar met een reglementaire versnelling. “We gaan ervan uit dat hij op het EK met een 52 reed. De fiets is nadien terug binnen geweest bij de ploeg.”

Geen sancties of boetes

Om een onduidelijke reden zou de plateau van 52 daarna dus van de fiets gehaald zijn en vervangen door een 53. Begrijpe wie kan. Behalve dat hij met een stevige sportieve kater achterblijft, zijn de gevolgen voor Verbrugghe voorts beperkt: de UCI voorziet geen boetes of straf voor een fiets die wordt afgekeurd.

Marivoet Scholiers: “Achtste plaats opent perspectieven voor volgend jaar” Volledig scherm Duarte Marivoet Scholiers. © BELGA Duarte Marivoet Scholiers, de tweede landgenoot op het WK voor junioren, reed een knappe tijdrit en klokte lang af op de derde plaats, maar strandde uiteindelijk op de achtste stek. Op 1'40" van Tarling. “Dromen doe je natuurlijk van meer, maar hier moet ik tevreden mee zijn als eerstejaars. Ik ben teruggevallen op het einde, wat erop duidt dat ik alles gegeven heb. Dit opent perspectieven naar volgend jaar toe, dan mag ik mikken op meer. De fiets van Jens? Dat heb ik ook maar net te horen gekregen, ik kan daar niets over vertellen.”

De wereldtitel was dus uiteindelijk voor Joshua Tarling uit Wales. De achttienjarige Tarling legde de 28,8 km in het Australische Wollongong af in 34:59 (gem. 49,39 km/u). Daarmee was hij 19 seconden sneller dan de Australiër Hamish McKenzie. De Duitser Emil Herzog vervolledigde het podium op 33 seconden. Tarling werd vorig jaar in Brugge tweede in de tijdrit achter de Deen Gustav Wang. Alec Segaert, die maandag zilver won bij de beloften, vervolledigde toen het podium. Voor volgend seizoen heeft het Welshe wielertalent al onderdak gevonden bij INEOS Grenadiers.

Volledig scherm Van l. naar r.: Hamish McKenzie, Joshua Tarling en Emil Herzog. © Photo News

Volledig scherm Jens Verbrugghe met zijn fiets van Lapierre op training in Australië. © Photo News

Volledig scherm Jens Verbrugghe zwaar aangeslagen na de aankomst. Op de Ridley-fiets werd hij pas 26ste. © Photo News