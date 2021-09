Mooie beelden: Magnus Bäckstedt laat emoties de vrije loop bij WK-goud dochter Zoe

WK wielrennen Bel­gisch-Australi­sche kledingcol­lec­tie voor de echte wielerfan

9:43 Om ook vestimentair helemaal in de sfeer van het WK wielrennen te baden, brengt het Belgische Çois Cycling Legacy een nieuwe kledingcollectie op de markt. Dat doet het in samenwerking met de Australische profrenner Mitch Docker (EF Education), die volgende week zondag afscheid neemt van het wielerpeloton met Parijs-Roubaix. Voor de gelegenheid fungeert Docker (34), die met ‘Life in the Peloton’ ook zijn eigen originele wielerpodcast heeft, als model voor de collectie samen met zijn boezemvriend en medeprof Luke Durbridge. Çois Cycling Legacy is van de hand van Tom Cools, kleinzoon van de in 1999 op 81-jarige leeftijd overleden François Cools, gelauwerd baanwielrenner en later gangmaker van onder andere Eddy Merckx en Herman Vanspringel, van wie hij ook nog ploegleider werd. De collectie bestaat uit t-shirts, sweater en een pet.