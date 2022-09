Mooi verhaal, ook Vaticaan doet mee in Wollongong: 40-jarige Nederlander is eerste pauselijke gezant op het WK wielrennen

WK wielrennenEen pauselijke gezant op twee wielen. Jawel, ook Vaticaanstad doet mee aan het WK wielrennen in Wollongong. Athletica Vaticana werd vorig jaar erkend als 200ste land dat aangesloten is bij de internationale wielerunie UCI. De Nederlander Rien Schuurhuis (40) is de opvallende vertegenwoordiger met dienst.

Het viel vorig jaar een beetje tussen de plooien rond het WK wielrennen in Leuven. Vaticaanstad werd toen als 200ste land ter wereld ingeschreven door de UCI. Athletica Vaticana-Vatican Cycling kwam er ietwat symbolisch, als eerbewijs aan het wielrennen. Volgens paus Franciscus is de Kerk als een fiets: “We blijven alleen overeind als we vooruit blijven gaan.’

Of Vaticaanstad mag rekenen op een medaille in Wollongong is een andere vraag. Met Rien Schuurhuis vaardigt Athletica Vaticana immers een nobele onbekende af voor de wegrit. De 40-jarige Nederlander koerste voor kleine continentale teams, vooral in Azië en Australië. Zijn meest recente referentieuitslag is een 40ste plaats (op 48 deelnemers) op het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Schuurhuis finishte vorig jaar na net geen 30 kilometer tegen de klok op meer dan 5 minuten van Tom Dumoulin.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De meet halen na 270 kilometer koers tussen WorldTour-profs in Wollongong wordt dus al een fikse opgave voor Schuurhuis. De Nederlaner start dan ook met bescheiden ambities: “Het Vaticaan op het WK wielrennen mogen vertegenwoordigen is vooral een ongelooflijke eer.” Schuurhuis krijgt met ex-renner Valerio Agnoli wel WorldTour-ervaring mee in zijn omkadering.

“Mijn eerste zakgeld als kind in Groningen ging op aan een fiets. Het fietsen lag aan de basis van veel van mijn vriendschappen, met mensen met verschillende achtergronden, opleidingen en culturen”, aldus Schuurhuis, die via zijn vrouw Chiarra Porro bij het Vaticaan terecht kwam. Zij werd twee jaar geleden de Australische ambassadeur in Vaticaanstad.

Toen Schuurhuis in 2020 mee naar Rome verhuisde, werd hij naar eigen zeggen gegrepen door de pauselijke benadering van sport. De Nederlander werd meteen na aankomst lid van Athletica Vaticana, de overkoepelende sportbond van het Vaticaan. “De taal van sport is echt universeel”, verklaart de renner in La Gazetta dello Sport, “en overstijgt leeftijd, taal en overtuigingen.”

Krijgt de traditionele vroege vlucht met veelal exoten er straks een nieuwe blikvanger bij? Opvallen zal Schuurhuis in zijn geel-witte uitrusting - zeker nu zijn vehaal bekend is - in elk geval wel doen.

Lees ook.