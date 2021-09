Manager Lelangue over niet-selectie Lotto-Soudal-renners: “Op basis van de sportieve criteria had Wellens er altijd bij moeten zijn”

De Nationale Loterij stapte in 1985 als sponsor in de wielersport. In die 37 jaar gebeurde het vier keer dat de Lotto-ploeg geen Belg naar het WK mocht sturen: in 1993, in 1995, in 2006, in 2013 en nu dus opnieuw. In het verleden werden bondscoaches wel eens op de korrel genomen als een van de grote ploegen zich benadeeld voelde ten opzichte van de concurrentie — Quick.Step versus Lotto: het is een rode draad in de sport.

Het siert John Lelangue, manager van Lotto-Soudal, dat hij vandaag geen polemiek wil. “Ik ben heel ontgoocheld voor mijn renners”, zegt hij. “Op basis van de sportieve criteria had Tim Wellens er altijd bij moeten zijn. Hij heeft in Polen en in de Benelux Tour getoond dat hij klaar is. Het niveau lag er hoger dan in bijvoorbeeld de Ronde van Duitsland en dus hadden Tims prestaties meer impact moeten hebben.”

Lelangue noemt geen namen, maar onrechtstreeks verwijst hij daarmee naar Lampaert en Teuns die in Duitsland aan de slag waren. “Ik wil het alleen hebben over mijn renners”, zegt Lelangue. “Als iemand van een andere ploeg dezelfde prestaties als Tim had neergezet, zesde in Polen, vierde in de Benelux Tour, dan had ik net hetzelfde gezegd. Ook Philippe Gilbert had erbij kunnen zijn. Ik heb het Sven zelf gezegd: die twee zijn in orde en zijn heel gemotiveerd om voor het team te rijden.”

“Ik vind dit geen gezichtsverlies voor onze ploeg, neen. Bij de andere landen hebben we wel renners op het WK: Ewan en Sweeny voor Australië, Kron misschien voor Denemarken. En bij de beloften hebben we Vermeersch en De Lie. Lotto-Soudal zal aanwezig zijn op het WK.”

