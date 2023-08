Lotte Kopecky kan het zelf amper vatten: “Drie wereldtitels in een week tijd, te zot voor woorden”

Vijftig jaar! Zo lang duurde het godbetert voor Nicole Van den Broeck een opvolgster kreeg. Maar kijk: hier is ze dan. Lotte Kopecky is de nieuwe wereldkampioene wielrennen bij de vrouwen-elite, na een staaltje absolute en verpletterende heerschappij. Kopecky blééf in Glasgow inhameren op de concurrentie. Tot ze kraakte. “Drie wereldtitels in één week: dit is te zot voor woorden.”

Goud, Lotte! Hoe voelt dit?

“Geweldig, natuurlijk. Dit was een groot doel, sinds afgelopen winter al. En toen ik het parcours in mei voor de eerste keer verkende, ging ik er zo mogelijk nóg meer in te geloven. Ik behaalde hier drie wereldtitels in één week tijd (na haar zeges op de baan in de afvalling en puntenkoers, red.): ik had dat niet voor mogelijk gehouden. Té zot voor woorden. Een droom die uitkomt.”

Wanneer was je 100% zeker van de wereldtitel?

“Eenmaal voorbij de allerlaatste beklimming van Montrose Street. Ik schudde Cecilie (Uttrup-Ludwig, red.) van me af op Hill Street, de helling ervoor, maar zat constant te denken ‘als ze nu maar de kloof niet meer dicht op Montrose’. Dat gebeurde niet. Maar de laatste paar kilometer tot de finish waren toch wel vrij... pijnlijk en uitputtend.”

Stond je onder druk voor dit WK?

“Mmm, vooraf was ik eigenlijk redelijk ontspannen, ook al was ik me ervan bewust dat ik als topfavoriete werd aanzien. Tijdens de wedstrijd nam de nervositeit toe. Het was niet de eerste keer dit jaar dat ik met zo’n situatie werd geconfronteerd, dus wist ik wel hoe ik ermee om moest. Maar op een bepaald moment reed Chabbey - toch niet de eerste, de beste - plots anderhalve minuut voor ons uit. Niet iets wat je ‘zomaar’ dicht krijgt op dit parcours. Gelukkig sprongen Sanne (Cant, red.) en Justine (Ghekiere, red.) bij. Zij lieten me belangrijke krachten sparen. Daar ben ik ze enorm dankbaar voor.”

Op een bepaald moment maakte je met handen en armen wel flink wat misbaar in de achtervolging op Chabbey.

“Omdat er weinig tot geen initiatief werd genomen achter Chabbey. Ik begreep er niks van. Tegenaanvallen werden wel makkelijk gecounterd, maar vervolgens nam niemand over. Ik had zoiets van: ‘komaan, laten we nu naar haar toerijden en dan kan er een nieuwe race beginnen’. Het was vervelend.”

In hoeverre speelde de ontgoocheling over de gemiste kans vorig jaar, in Wollongong, nog mee?

“Niet zoveel, eigenlijk. Omdat ik me toen eerlijk gezegd niet de sterkste in koers voelde. Door omstandigheden kwam ik, in volle finale, alsnog in een positie terecht om mee te doen voor de titel. Dat was hier anders. Nu heb ik het zelf afgedwongen en verdiend, eerder dan dat één of andere tactische ontwikkeling mij de regenboogtrui in de schoot wierp.”

Hoe raar was het met SD Worx-ploegmaats Reusser en Vollering in de kopgroep?

“Dat was niet makkelijk, neen. (lacht) Maar we wisten op voorhand wel dat we in deze situatie konden verzeild geraken. Dat de kans zelfs heel groot was. We zijn goeie ploegmaats, schieten uitstekend met elkaar op. Maar vandaag reden we voor eigen rekening. Elk van ons wilde maar één ding: wereldkampioene worden. Dus was het ook logisch dat we achter elkaar reden.”

Na de finish was je heel emotioneel. Hebben die moeilijke momenten, waar je de voorbije maanden doorheen moest, jou vandaag in zekere zin extra kracht geschonken?

“Ergens wel. Maar het is vooral het resultaat van alle harde werk afgelopen winter. Ja, ik kreeg het bij momenten zwaar te verduren. In die mate dat ik soms niet goed besefte hoe ik me precies overeind kon houden. Feit is: ik kon thuis in de zetel blijven zitten en kniezen. Of ik kon de dingen verder in handen blijven nemen en doorgaan. Ik koos voor het tweede.”

Hoe verklaar je jouw totaalsucces op dit super-WK?

“Het is het resultaat van een jarenlange progressie. Ik heb leren luisteren naar wat mijn lichaam aangeeft en daarop ingespeeld. En de laatste twee jaar ook een goeie balans gevonden tussen keihard trainen en meer plezier beleven op en naast de fiets. Ook dát evenwicht was belangrijk.”

We zagen niet alleen een sterke Belgische kopvrouw, maar bij uitbreiding ook een solide Belgische ploeg aan het werk. Is dat verheugend?

“Absoluut. Het Belgische vrouwenwielrennen heeft de laatste jaren een opmerkelijke evolutie doorgemaakt. Het verschil met pakweg vijf jaar geleden is enorm en het blijft maar groeien. Onze basis wordt breder. Nieuwe, jonge talenten steken de kop op en komen steeds sterker voor de dag. Echt trots op de nationale ploeg en hoe we dit weg-WK hebben aangepakt.”

Wanneer zien we jou de komende weken voor het eerst aan het werk in deze regenboogtrui?

“Niet. Ik ga op vakantie! (Lacht) Neen, grapje. Ik denk dat de eerstvolgende race ergens gepland staat in september. De Classic Lorient in Plouay, als ik me niet vergis. Maar ik ga dus zeker nog koersen.”

