Lotte Kopecky: “Ik zat telkens te ver op de Wijnpers en dat was mijn eigen fout”

Veeg teken bij de twee beklimmingen van de Wijnpers in het slot van het WK wielrennen bij de vrouwen: Lotte Kopecky ver in de achtergrond. “Ik kon me niet goed positioneren op het lokale circuit, het was mijn eigen fout dat ik telkens te ver zat op de Wijnpers. Het was écht wel nodig dat Jolien me voor de laatste keer kon terugbrengen. Het was jammer, ik had hoge ambities en dan is het altijd lastig als je die nie kan inlossen.”