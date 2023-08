Lotte Kopecky dankzij vier medailles de grote slokop: hoeveel UCI-prijzengeld reden de Belgen bijeen op het WK in Glasgow?

Met vier wereldtitels, twee zilveren en drie bronzen medailles is het Super- WK wielrennen in Glasgow een succes geweest voor België. Maar wat zet de UCI daar financieel tegenover?

Lotte Kopecky is ontegensprekelijk dé Belgische uitblinker op het Super-WK in Glasgow. Op de piste veroverde ze zowel in de afvalling als de puntenkoers de regenboogtrui, wat haar telkens 5.000 euro aan prijzengeld opleverde. In het omnium greep ze naast goud, maar veroverde ze wel nog een knappe bronzen medaille - die bracht nog eens 2.000 euro in het laatje. Na haar wereldtitel op de weg kwam daar nog eens 8.000 euro bij, wat haar teller voor de Belgische federatie doet eindigen op 20.000 euro.

Daarmee is Kopecky de grote slokop wat het prijzengeld betreft. Wout van Aert hield aan zijn tweede plaats in de wegrit vorige week zondag 4.000 euro over. Remco Evenepoel schreef als wereldkampioen tijdrijden 8.000 euro bij op de Belgische rekening.

Naast Kopecky, Evenepoel en Van Aert veroverden ook Alec Segaert, Tuur Dens, Fabio Van den Bossche en Fleur Moors eremetaal in Glasgow. Segaert verdiende met zijn tweede plaats in de tijdrit bij de beloften 2.000 euro, Dens en Van den Bossche streken met hun derde plaats in respectievelijk de scratch en de puntenkoers 1.250 euro op en Moors hield aan haar derde plaats in de wegrit bij de vrouwen junioren 500 euro over.

Niels Verschaeren (op de kilometer op de piste) en Ewoud Vromant (in de tijdrit) pakten een bronzen medaille, maar voor paracycling voorziet de UCI geen prijzengeld aan de verschillende federaties. Belgian Cycling zelf bepaalt mede dankzij de inkomsten van het WK de rennerspremies voor de medailles. Die bedragen liggen hoger dan wat de UCI voorziet, winst maakt de federatie dus niet met het UCI-prijzengeld.

UCI-prijzengeld Belgische renners en rensters op Super-WK • Lotte Kopecky: 20.000 euro (5.000 euro voor wereldtitel afvalling, 5.000 euro voor wereldtitel puntenkoers en 2.000 euro voor derde plaats omnium) • Remco Evenepoel: 8.000 euro (wereldkampioen tijdrijden) • Wout van Aert: 4.000 euro (tweede plaats wegrit) • Alec Segaert: 2.000 euro (tweede plaats tijdrit mannen beloften) • Tuur Dens: 1.250 euro (derde plaats scratch) • Fabio Van den Bossche: 1.250 euro (derde plaats puntenkoers) • Fleur Moors: 500 euro (derde plaats wegrit vrouwen junioren) TOTAAL: 37.000 euro

