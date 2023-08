Lotte Kopecky blijft vlammen met wereldtitel in de afvalling: “Extra boost voor het vertrouwen”

Lotte Kopecky heeft haar tweede plaats in de Ronde van Frankrijk goed verteerd. Zes dagen na het slot van de Tour reed onze landgenote op de piste in Glasgow onweerstaanbaar naar de wereldtitel in de afvalling. “Leuk om een kampioenschap op deze manier te beginnen.”

Ik voel mij nog fris, maar hoe mijn benen op het WK zal voelen, is nog een beetje gissen”, aldus Lotte Kopecky zes dagen geleden in het Franse Pau na afloopt van de Tour des Femmes, waarin ze een rit won, de groene trui won en tweede eindigde in de eindstand. Dat verliep niet volgens plan. “Het grote doel van mijn zomer is het WK. De Tour reed ik als voorbereiding op het WK.”

Voorlopig blijkt het de ideale voorbereiding. Op haar eerste baannummer in Glasgow stond er geen maat op Kopecky. Tijdens de afvalling bleef Kopecky elke eliminatieronde uit de gevarenzone. “Ik voelde de wedstrijd goed aan. Het is een van mijn sterke punten om de juiste beslissingen te nemen op de juiste momenten en dat kon ik goed uitspelen.”

De afvalling werd wel twee keer geneutraliseerd door eerst materiaalpech en later een grote valpartij. Een nadeel voor Kopecky. “De andere rensters kunnen dan even herstellen. Ik heb liever dat het een afmattingskoers wordt.”

Het bleek echter ijdele hoop voor de verzamelde concurrentie. In de voorlaatste ronde probeerde de Française Valentine Fortin nog even tegen te pruttelen. Fortin is geen onbekende in de afvalling - in 2021 pakte ze nog de Europees titel. Kopecky dwong haar rivale voor goud in de bocht naar de bovenkant van de piste, waarna Fortin met een gewaagd manoeuvre naar beneden dook. “Ik voelde dat Valentine iets van plan was en werd een beetje verrast, maar ik kon snel reageren en haar remonteren.”

In de slotronde gaf Fortin zich over en Kopecky (27) snelde onweerstaanbaar naar haar tweede opeenvolgende wereldtitel in de afvalling. Haar voorsprong was zo groot dat ze op de streep nog een zegegebaar kon maken. De afvalling is geen olympische discipline, dus qua belang en uitstraling een minder belangrijk nummer, maar het deert de vreugde bij Kopecky niet “Het is heel leuk om een WK op deze manier te beginnen. Dit is een extra boost voor het vertrouwen en het bewijs dat ik goed hersteld ben van de Tour.”

Voor Kopecky is het al haar vijfde wereldtitel op de baan. Dinsdag in de puntenkoers en donderdag in het omnium kan ze daar nog twee regenboogtruien aan toegevoegen. Ook de puntenkoers is geen olympische discipline, maar het is wel haar favoriete nummer. “Ik start in de puntenkoers met een figuurlijke grote rode vlag op mijn helm. Iedereen zal naar mij kijken en op mijn wiel rijden, dus het wordt zeker niet gemakkelijk, maar ik zal het beste van mezelf geven”, aldus Kopecky, die in Glasgow vier keer in actie zal komen. Na drie nummers op de piste, sluit ze zondag af met de wegrit. Ook dan is ze dankzij haar sterke Tour de topfavoriete, ook al pakte ze nog nooit de wereldtitel, vorig jaar eindigde Kopecky wel al tweede in de wegrit.

