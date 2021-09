LIVE. Wout voor goud. "Voor zilver komt Van Aert zijn kot niet meer uit” - Dit zijn onze sterren voor WK wegrit

HLN Drive Onderzoek onthult: onderhoud elektri­sche wagens 2,3 keer duurder

23 september De lagere onderhoudskost geldt als een van de argumenten waarom een duurdere elektrische wagen over een volledige levensloop toch nog voordeliger kan uitvallen dan een auto met klassieke verbrandingsmotor. Een onderzoek van data-analysebedrijf We Predict, dat HLN Drive kon inkijken, spreekt dat echter voor een stukje tegen. Vreemd, zeg je? We zetten de feiten op een rij.