LIVE WK WIELRENNEN. Zigzaggen en hulp van de auto: zo steil is de Mount Pleasant - Annemiek van Vleuten traint mee ondanks breukje in elleboog

wielrennen Ook Van Aert onderweg naar Australië: Belgische WK-kopman werkte voor vlucht trainings­rit in Canada af met Stuyven, Van Hooydonck en Dewulf

Wout van Aert, Jasper Stuyven, Nathan Van Hooydonck en Stan Dewulf zakken daags na de GP Montréal af naar Australië. Onze vier landgenoten hebben zo ruim de tijd om zich voor te bereiden op het WK in Wollongong, dat op 25 september plaatsvindt. Van Aert en co maalden maandag nog wat kilometers af in Canada.

13 september