LIVE WK WIELRENNEN. Zigzaggen en hulp van de auto: zo steil is de Mount Pleasant - Annemiek van Vleuten start ondanks breukje in elleboog

WK WIELRENNEN Wordt “steilere versie van Berendries” scherprech­ter? En waarom wordt positione­ren heel belangrijk? Alle details over het wegpar­cours in Wollongong

Met de Mixed Team Relay is vandaag een einde gekomen aan de tijdritdisciplines op dit WK. Tijd voor de wegritten. Parcoursbouwer Scott Sunderland en enkele Belgische WK-gangers laten hun licht schijnen over het traject in Wollongong dat enkele knipogen naar de Berendries en Hotond bevat. “In de slotronde moet je op de top van Mount Ousley in de top twintig zitten, of je raakt niet meer voorin op Mount Pleasant.”

