LIVE WK WIELRENNEN. Wachten op succesvolle ontsnapping bij dames, Kopecky: “Lef tonen om Nederlands blok te kunnen ontwrichten”

WK wielrennen Deens blok vol dark horses kan groot probleem zijn voor Belgen en andere landen: “Wij willen de koers hard maken”

23 september Denemarken is een land met minder dan 6 miljoen inwoners en wielrennen is er na voetbal en handbal pas de derde nationale sport, maar zondag zouden ze wel eens flink wat roet in het Belgische wielerfeest kunnen gooien op het WK wielrennen. Met Pedersen, Asgreen, Cort, Valgren en Honoré beschikken ze over vijf outsiders binnen één team.