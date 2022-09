LIVE WK WIELRENNEN. Van Aert uitgewuifd door zoontje Georges, Van der Poel tot 4u ‘s nachts bij de politie

WK wielrennen Daar is Mathieu van der Poel, morgen ook in Mixed Relay: “Ze zochten nog een derde man... en ik ben hier nu toch”

Voor het eerst gesignaleerd Down Under: Mathieu van der Poel. Dromend van een eerste medaille op het WK wielrennen, klaar voor een eerste verkenning van het parcours in Wollongong. Morgen al (tussen 6u20 en 9u05 Belgische tijd) staat hij aan de start in de Mixed Relay met Nederland.

20 september