LIVE WK WIELRENNEN. Van Aert uitgewuifd door zoontje Georges, Van der Poel geeft op nadat hij tot 4u ‘s nachts bij de politie zat

WK wielrennen Historisch: 17-jarige Febe Jooris bezorgt ons land eerste vrouwelij­ke WK-medaille in tijdrijden ooit

Geen tienduizend landgenoten hebben live op televisie gezien hoe Febe Jooris uit Astene op het WK wielrennen om 2u41 brons won op het tijdrijden voor juniores. De nachtbrakers hebben wel Belgische wielerhistorie meegemaakt. Het is de eerste WK-medaille voor een Belgische renster in het tijdrijden. Waarom dit qua impact misschien wel de belangrijkste WK-medaille op de weg is van de voorbije vier jaar.

20 september