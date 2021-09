LIVE WK WIELRENNEN. Nederland trekt door op Smeysberg, Kopecky én D’hoore goed mee voorin

WK Wielrennen Wereldkam­pi­oen in eigen land? Belgen kunnen zich zondag in select rijtje voegen

24 september Gooit er zondag een landgenoot zijn armen in de lucht in Leuven? ‘t Zou Wout van Aert, Remco Evenepoel of misschien wel Jasper Stuyven in een select rijtje met Belgen brengen die de regenboogtrui veroverden in eigen land. Vier renners gingen hen voor: Jan Aerts in 1935, Briek Schotte in 1950, Rik Van Steenbergen in 1957 en Benoni Beheyt in 1963.