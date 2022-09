LIVE WK WIELRENNEN. Finish nadert met uitgedund peloton: Lotte Kopecky is nog attent mee

WK Wielrennen “Noem het gerust een tijdritcul­tuur”: waarom Tobias Foss dan toch niet zo’n verrassen­de wereldkam­pi­oen tijdrijden is

Dat de Noorse hardrijder Tobias Foss de nieuwe wereldkampioen is, is zelfs voor zijn team Jumbo-Visma een verrassing. Maar tegelijk ook niet. “Renners in onze ploeg denken: er is een tijdrit, we kunnen winnen. Niemand van ons team was in Australië voor Tobias Foss. Toch wist hij precies wat hij moest doen.”

19 september