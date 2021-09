LIVE WK WIELRENNEN. Europees kampioen Gregoire geeft er een eerste lap op, wat kunnen de Belgen?

WK wielrennen Bronzen Alec Segaert: “De fans duwden me vooruit, ik ben tot het uiterste gegaan”

21 september Goud op het EK had hij al, op het WK wielrennen in eigen land werd het uiteindelijk brons voor Alec Segaert. Onze landgenoot hield met 52 honderdste van een seconde de Deen Bevort van het podium. “Dit is een prachtige dag.”