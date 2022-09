LIVE WK WIELRENNEN. Belgische selectie verkent (in de regen) WK-parcours, Remco Evenepoel traint als enige op de rollen

WK wielrennen Geen uitgespro­ken ambities bij junioren, maar we mogen dromen van eremetaal

Op de derde dag van dit WK is het de beurt aan de junioren (17-18 jaar) om de tijdrit te rijden. De meisjes bijten de spits af. De 17-jarige Xaydee van Sinaey uit Schendelbeke start haar tijdrit van 14,1 kilometer om twee uur ‘s nachts Belgische tijd. Van Sinaey werd recent nog zevende op het EK tijdrijden. Toen was de afstand weliswaar 22 kilometer en was Febe Jooris de beste Belgische in de uitslag. Jooris (17) won brons op het EK. “Ik ben voor deze WK tijdrit naar Australië afgereisd en wil er iets van maken, maar een medaille wil ik op voorhand niet claimen. De Britse Zoë Backstedt is de favoriete en ook de Duitse Justyna Czapla en Franse Eglantine Rayer zijn erg sterk”, zegt Jooris uit Deinze, die aan haar tijdrit begint om 2.40 uur Belgische tijd.

19 september