LIVE WK-WEGRIT VROUWEN. Onze man in Schotland: “Dit is een gigantisch doel voor Kopecky” - Dygert en Niewiadoma zeggen af

Boogerd over Nederlandse ploeg: "Heb niet de indruk dat het één voor allen en allen voor één is"

Boogerd zou Vollering uitspelen als enige kopvrouw. "Van Vleuten en Vollering zijn niet de grootste vriendinnen. Dat hoeft niet om een eenheid te smeden, maar dan heb je wel een sterke persoonlijkheid als bondscoach nodig. Loes Gunnewijk is dat in mijn ogen niet. We hebben al te vaak gezien dat het een tactische warboel is, vooral omdat er nooit echt duidelijkheid is over wie welke taken heeft."