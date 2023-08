LIVE WK-WEGRIT VROUWEN. Kopecky prikt een paar keer, Zwitserse Chabbey eenzame koploopster

Weer goud! Lotte Kopecky nu ook wereldkam­pi­oe­ne punten­koers: “Ze was van een ander niveau”

Net als in de afvalling stond er in de puntenkoers geen maat op Lotte Kopecky. Ze pakte vlot punten in de eerste sprints om dan iets voor halfweg een ronde te pakken. Enkel de Australische Georgia Baker kon volgen. Even toch. “Aan Lotte was niks te doen. Ze was van een ander niveau.”