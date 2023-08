LIVE WK-WEGRIT VROUWEN. Dygert en Niewiadoma zeggen in extremis af - pakt Lotte Kopecky haar derde gouden medaille?

Geen Dygert en Niewiadoma

Twee last-minute afzeggingen voor de WK-wegrit bij de dames. Tijdritkampioene Chloe Dygert is niet fit genoeg om te starten en haakt af. Hetzelfde geldt voor Kasia Niewiadoma, Dygerts ploeggenote bij Canyon//SRAM. "“Voor de regenboogtrui strijden is ieder seizoen een hoogtepunt en ik was klaar om het beste van mezelf te geven in Glasgow", schrijft Niewiadoma op haar social media. "Alleen voel ik me al twee dagen niet honderd procent gezond. De dokter van de wielerfederatie heeft me onderzocht en stelde een infectie van de bovenste luchtwegen vast.” De Poolse was twee jaar geleden nog derde op het WK en werd onlangs ook derde in de Tour.