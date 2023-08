LIVE WK WEGRIT. Tempo gaat de hoogte in, Van der Poel was eventjes op achtervolgen aangewezen

WK wielrennen Evenepoel en Van Aert de twee beste mannen in koers? Zowel Remco als Wout hebben op Strava een straf record te pakken

Remco Evenepoel won het WK wielrennen in het Australische Wollongong na een impressionant nummer. Maar ook Wout van Aert reed een ijzersterke wedstrijd en kwam als vierde over de streep. De drievoudige wereldkampioen veldrijden pakte een KOM (King Of The Mountain) op de Mount Pleasant. Evenepoel was dan weer de snelste op het plaatselijke circuit.