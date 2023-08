LIVE WK WEGRIT. Negen vroege vluchters krijgen vrijgeleide van het peloton, waar Frison zijn duit in het zakje doet

“Nooit eerder zó lastig”: Bakelants denkt dat “sterren goed staan” voor Van Aert na training van 6 uur in gietende regen

Jan Bakelants ging afgelopen weekend in de Ardennen nog stevig trainen met Wout van Aert. Onze analist is dus ideaal geplaatst om in te schatten hoe het gaat met de Belgische kopman, die op het WK wielrennen in Glasgow voor winst gaat. “Ik denk dat we een héél sterke Wout van Aert zullen zien”, zegt de ex-renner in onze podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’.