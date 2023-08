LIVE WK TIJDRIJDEN. Onze man in Schotland: “Punchers als Van Aert kunnen nog iets forceren op slotklim”

En of zo’n tijdrit op het WK wielrennen minutieus wordt voorbereid. Een poos geleden ging Remco Evenepoel zijn outfits testen in het wielercentrum van Eddy Merckx. Beelden die hij op YouTube gooide - zijn debuut op het platform. “Dat zijn hier echt toestanden zoals in Tokio.”

Aerodynamica versus absoluut vermogen. Of liever: Remco Evenepoel (23) tegen Wout van Aert, Filippo Ganna en Stefan Küng. Wie wordt vandaag in Stirling wereldkampioen tijdrijden? Bondscoach Sven Vanthourenhout plaatst ‘Aerobullet’ Evenepoel met stip. Teamcoach Koen Pelgrim omarmt het parcours. “Maar dat maakt het nog niet ‘kat in bakkie’ voor Remco.”

Mathieu Heijboer is Head of Performance van Jumbo-Visma. Het brein achter de fenomenale Tour-tijdrit van Jonas Vingegaard trok na afloop op vakantie naar Lago Maggiore, maar sinds dinsdag logeert hij in het hotel van de Belgen in Stirling. Speciaal overgevlogen. “Als Wout van Aert van deze tijdrit een hoofddoel maakt, is dat ook een hoofddoel van ons.”

Hij is naar eigen zeggen "geen tijdritspecialist meer", maar Victor Campenaerts is gezien zijn verleden nog steeds een man met de nodige kennis van zaken om vooruit te blikken op het WK tijdrijden. "Het parcours is vrijwel volledig vlak, al is er op het einde wel een 'Vlaamse helling'", zegt hij op Radio 1. "Dat is in het voordeel van Wout van Aert - hij is de beste klassieke renner van alle deelnemers. Als het een secondespel zou worden, kan die helling het verschil maken."

Campenaerts zet geld op Evenepoel, maar: "'Vlaamse' helling is in het voordeel van Van Aert"

"Kracht versus Aero. Harmonie versus commotie"

Twee medailles, en dan liefst één gouden. De verwachtingen van het Belgische volk en de media over de tijdrit bij de mannen. Het ligt ook in de lijn van de persoonlijke ambities van Wout van Aert en Remco Evenepoel.

Chauvinisme?

Filippo Ganna lijkt niet top. In de individuele achtervolging amper vijf honderdsten sneller dan zijn Britse coach. Geen gewone die coach: ex-werelduurrecordhouder, maar Ganna reed wel meer dan twee seconden trager dan zijn eigen wereldrecord. Ter zijner verdediging: in de voorbereiding lag de focus op de weg (straks ook Vuelta) en minder op de piste.

Titelverdediger Tobias Foss reed dit jaar geen enkele tijdrit in de top vier.

Joshua Tarling is nog groen achter de oren.

Aussies Rohan Dennis en Jay Vine zijn meer enigma dan stamina.

G. Thomas rijdt zijn laatste grote koers op eigen bodem. Hij liet zich na de tweede plek in de Giro - verrassend - niet gaan, maar volstaat dat?

Met Tadej Pogacar weet je nooit. Hij was zondag behoorlijk brûlée, maar blijft niet enkel uit liefdadigheid voor de Sloveense vlag plakken op Schotse bodem.

De naam die het meeste zingt, is die van Stefan Küng. Het parcours is op zijn bonkige lijf geschreven en de vijfde plaats in de wegrit was toonaangevend. De Zwitser eindigde wel twee minuten na Van Aert. Is de tweede plaats van Van Aert dan minder waard dan de vijfde plaats van Küng? Twee maten en gewichten.

Wat de wegrit van Van Aert betreft. Volgens insiders was het fysiek een van zijn strafste prestaties ooit. Van Aert is beter dan hij was in april. Dat sportief manager Merijn Zeeman na afloop belde met de mededeling dat hij enorm trots moest zijn, was niet louter om hem op te beuren.

Tuurlijk was de tweede plaats een ontgoocheling. Alweer achter Van der Poel. Er werd allusie gemaakt op ‘de eeuwige tweede’. Hoezo? Samen met Pogacar is Van Aert de beste all-rounder van het peloton. Wereldtop in elk facet, maar hoe Primoz Roglic het verwoordt: "Misschien is Wout te polyvalent?"

Net daarom is het niet fair om Van Aert met Van der Poel in de weegschaal te leggen, ook al rijden ze voor 95% hetzelfde programma. De gemeenschappelijke achtergrond in de cross is geen waardevolle parameter. Hun morfologie is verschillend. MVDP is lichter en meer explosief. WVA heeft meer kracht, is beter op lange klimmen en in lange tijdritten.

Maar is hij ook de beste ter wereld in lange tijdritten? Aan de kracht zal het niet liggen, op een snel parcours als dit WK wordt aerodynamica echter de doorslaggevende factor.

Enter Remco - aerobullet - Evenepoel. Qua CDA-waarde (cijfer dat aangeeft hoe efficiënt je op de tijdritfiets zit) komt enkel Jonas Vingegaard in zijn buurt.

Ook Van Aert en Evenepoel kan je niet over dezelfde kam scheren. De ene heeft de Tour in de benen, de andere een hoogtestage: koershardheid versus frisheid.

Van Aert oogt rustig en heeft in Schotland zijn (schoon)familie, Sarah en twee zoontjes bij zich. Rond Evenepoel - meer bepaald zijn contract - was er de voorbije dagen flink wat kabaal. Een andere renner zou er aan ten onder gaan, bij Evenepoel lijkt het alsof hij zo’n randanimatie nodig heeft om extra grinta uit te putten.