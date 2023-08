LIVE WK TIJDRIJDEN. “Kracht versus aero. Harmonie versus commotie”: Van Aert en Evenepoel jagen op regenboogtrui tegen de klok

Vandaag staat het WK tijdrijden bij de profs op het programma. Remco Evenepoel en Wout van Aert maken kans op de wereldtitel, maar onze landgenoten zijn niet de enige favorieten. Ook onder anderen Filippo Ganna, Stefan Küng en Tadej Pogacar hebben hun zinnen gezet op de regenboogtrui. Wout van Aert bolt om 16u41 van het startpodium, Evenepoel om 17u01. “Een strijd tussen uitersten”, ziet onze man in Schotland. Volg alle ontwikkelingen in onderstaande liveblog.

Twee medailles, en dan liefst één gouden. De verwachtingen van het Belgische volk en de media over de tijdrit bij de mannen. Het ligt ook in de lijn van de persoonlijke ambities van Wout van Aert en Remco Evenepoel.

Chauvinisme?

Filippo Ganna lijkt niet top. In de individuele achtervolging amper vijf honderdsten sneller dan zijn Britse coach. Geen gewone die coach: ex-werelduurrecordhouder, maar Ganna reed wel meer dan twee seconden trager dan zijn eigen wereldrecord. Ter zijner verdediging: in de voorbereiding lag de focus op de weg (straks ook Vuelta) en minder op de piste.

Titelverdediger Tobias Foss reed dit jaar geen enkele tijdrit in de top vier.

Soren Waerenskjold en Joshua Tarling zijn nog groen achter de oren.

Aussies Rohan Dennis en Jay Vine zijn meer enigma dan stamina.

G. Thomas rijdt zijn laatste grote koers op eigen bodem. Hij liet zich na de tweede plek in de Giro - verrassend - niet gaan, maar volstaat dat?

Met Tadej Pogacar weet je nooit. Hij was zondag behoorlijk brûlée, maar blijft niet enkel uit liefdadigheid voor de Sloveense vlag plakken op Schotse bodem.

De naam die het meeste zingt, is die van Stefan Küng. Het parcours is op zijn bonkige lijf geschreven en de vijfde plaats in de wegrit was toonaangevend. De Zwitser eindigde wel twee minuten na Van Aert. Is de tweede plaats van Van Aert dan minder waard dan de vijfde plaats van Küng? Twee maten en gewichten.

Wat de wegrit van Van Aert betreft. Volgens insiders was het fysiek een van zijn strafste prestaties ooit. Van Aert is beter dan hij was in april. Dat sportief manager Merijn Zeeman na afloop belde met de mededeling dat hij enorm trots moest zijn, was niet louter om hem op te beuren.

Tuurlijk was de tweede plaats een ontgoocheling. Alweer achter Van der Poel. Er werd allusie gemaakt op ‘De eeuwige tweede’. Hoezo? Samen met Pogacar is Van Aert de beste all-rounder van het peloton. Wereldtop in elk facet, maar hoe Primoz Roglic het verwoordt: ‘Misschien is Wout te polyvalent?’

Net daarom is het niet fair om Van Aert met Van der Poel in de weegschaal te leggen, ook al rijden ze voor 95% hetzelfde programma. De gemeenschappelijke achtergrond in de cross is geen waardevolle parameter. Hun morfologie is verschillend. MVDP is lichter en meer explosief. WVA heeft meer kracht, is beter op lange klimmen en in lange tijdritten.

Maar is hij ook de beste ter wereld in lange tijdritten? Aan de kracht zal het niet liggen, op een snel parcours als dit WK wordt aerodynamica echter de doorslaggevende factor.

Enter Remco - aerobullet - Evenepoel. Qua CDA-waarde (cijfer dat aangeeft hoe efficiënt je op de tijdritfiets zit) komt enkel Jonas Vingegaard in zijn buurt.

Ook Van Aert en Evenepoel kan je niet over dezelfde kam scheren. De ene heeft de Tour in de benen, de andere een hoogtestage: koershardheid versus frisheid.

Van Aert oogt rustig en heeft in Schotland zijn (schoon)familie, Sarah en twee zoontjes bij zich. Rond Evenepoel - meer bepaald zijn contract - was er de voorbije dagen flink wat kabaal. Een andere renner zou er aan ten onder gaan, bij Evenepoel lijkt het alsof hij zo’n randanimatie nodig heeft om extra grinta uit te putten.

Kracht versus Aero. Harmonie versus commotie. Een strijd tussen uitersten, maar wie haalt het?

Liveblog bekijk belangrijke updates ONZE STERREN *** Evenepoel ** Ganna, Küng, Van Aert * Almeida, Asgreen, Bissegger, Cavagna, Dennis, Pogacar, Thomas, Waerenskjöld Remco Evenepoel en Wout van Aert kennen startuur van tijdrit Evenepoel en Van Aert gaan morgen op zoek naar de wereldtitel in het tijdrijden. Deze ochtend gingen ze nog eens verkennen. De UCI maakte zonet de starturen bekend van hun tijdrit. Wout van Aert gaat van start om 16:41:20. Na de Belgische kampioen tijdrijden, volgen er nog zeventien renners. Evenepoel start als derde laatste om 17:01:20. Stefan Kung en Tobias Foss sluiten de debatten. De belangrijkste starturen: 16:41:20: Wout van Aert 16:53:20: Mikkel Bjerg 16:56:00: Tadej Pogacar 16:57:20: Jay Vine 16:58:40: Filippo Ganna 17:00:00: Geraint Thomas 17:01:20: Remco Evenepoel 17:02:40: Stefan Kung 17:04:00: Tobias Foss 🌈 Starttijden van de laatste 20 renners morgen.



Wout #vanAert start om 15:41:20 (+1u in 🇧🇪).



Remco #Evenepoel om 16:01:20 (+1u in 🇧🇪).#GlasgowScotland2023 pic.twitter.com/O17zh6pxBu — Maxim Goethals (@MaxGoethals) August 10, 2023 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. KIJK. Evenepoel en Van Aert opnieuw op verkenning Daags voor het WK tijdrijden zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert er opnieuw op uit getrokken voor een verkenning. Evenepoel vertrok omstreeks 9.30u Schotse tijd, Van Aert zo'n drie kwartier later. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Van Aert: "Slotkilometer kan in mijn voordeel zijn" Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Van Aert voelt zich opnieuw goed na die zware wegrit van vorige zondag, ook al is het ongebruikelijk dat hij alle renners al zag vertrekken. "Gelukkig heb ik mijn familie in de buurt om wat voor afleiding te zorgen. Dat was welkom." Over de slotklim met die kasseien: "Dat zijn toch 'ambetanteriken' waar je snelheid op verliest. Daar wordt het vanuit het zadel kracht zetten. Die slotkilometer kan wel in mijn voordeel zijn, al ga je het daar ook niet mee rechttrekken als je de andere kilometers te traag rijdt. Het is geen klim van vijf kilometer natuurlijk." En of Van Aert op het goud aast. "Dat zou fantastisch zijn. Het tijdrijden is de discipline waarin ik me het laatst in ontdekt heb. Ik heb al twee keer zilver gepakt op het WK tijdrijden... (lacht) Maar dat hoeft zeker niet opnieuw. Ik voel dit alvast niet aan als revanche na zondag. Dit is gewoon een nieuwe kans." Evenepoel: "Logisch dat ik hier meer ben voor tijdrit" Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Evenepoel heeft vandaag zijn laatste langere training richting tijdrit vrijdag achter de rug. "De focus ligt nu vooral op de positie, hoe ik op de fiets ga zitten. Het parcours ligt me wel, met dat tweede deel dat technischer is. Wanneer de vermoeidheid in de benen zit, komen de moeilijkheden eraan. Dat moet me liggen. 'Pacen' wordt belangrijk, dat zeg je deze namiddag al bij de beloften. Het wordt belangrijk nog overschot te hebben na het eerste deel." Of ik hier vooral voor deze tijdrit ben? "Dat klopt. Ik wist dat de wegrit moeilijk ging worden om te winnen. Logisch dat ik ook meer ambitie voor de tijdrit dit jaar, nadat ik vorig jaar de wegrit heb gewonnen. Laat ons hopen dat ik die superdag en voor het eerst goud pak. Ik geef Wout zeker veel kans na zijn sterke wegrit. Ganna moet ook kunnen, Küng. We zijn met een viertal echte favorieten." Evenepoel over Vuelta: "Dit is een soort van 'tussendoor'" Evenepoel over de concurrentie met Vingegaard in de Vuelta. "Het zou natuurlijk mooi zijn om hier te winnen, maar dat gaat niet zijn om een soort van indruk na te laten op mijn concurrenten in de Vuelta. Ik moet dit als een soort 'tussendoor' zien richting Spanje toe. Ik ga hard mijn best doen en het zou heel mooi om voor iemand van 63 kilogram hier wereldkampioen tijdrijden te worden. Trouwens een van de twee enige truien die ik nog ontbreek, maar die ik absoluut wil binnenhalen. Is het niet dit jaar, dan een van de volgende. Want misschien dat er anderen hier zijn die een tikje beter in vorm zijn, op dit moment. Mijn voordeel is dat het een heel lange tijdrit is en niet zo explosief. Constant op de pedalen duwen." Evenepoel: "Meer zin in de tijdrit dan wegrit" Evenepoel over het tijdrijden. "Mijn hoofd stond hier sowieso meer op de tijdrit dan de wegrit. Mijn aanloop naar de wegrit was natuurlijk niet ideaal, maar daar wil ik het hier nu niet meer over hebben. Ik moest er als uittredend kampioen natuurlijk wel bijzijn op de wegrit." Van Aert: "Nog niet zo over nagedacht" Van Aert op de vraag of zijn seizoen pas geslaagd is als hij wint morgen: "Daar heb ik zo nog niet over nagedacht." © Photo News Evenepoel: "Van Aert is de grote favoriet" Evenepoel over de favorietenrol, al lachend: "Voor mij is Wout de grote favoriet voor vrijdag!" Van Aert over die favorietenrol: "Remco behoort natuurlijk tot een van de favorieten. Maar er zijn ook Ganna en Küng. Zeker die laatste lijkt me klaar na zijn sterke wegrit vorige zondag." © Photo News Van Aert: "Liefst niet in de regen" Van Aert: "Er hadden wat meer bochten en tempowisselingen in gemogen, maar dit is een heel mooi parcours. Geschikt ook om met een tijdritfiets te rijden, in tegenstelling tot het Mixed Relay. De finish is dus ook mooi. En ik hoop niet echt op regen. Dat doe ik toch niet echt graag." Van Aert: "Ik verkies de laatste kilometer" Wat is het favoriete deel van het parcours voor Van Aert? Wout, weer lachend: "De laatste kilometer. Daar hou ik altijd meer van dan de eerste. Nee, de finish is heel mooi met die aankomst met zicht op het kasteel. Bizar ook dat we eindigen op die kasseien. Van zo'n speciale finish hou ik wel. Het is misschien ook wat raar dat de tijdrit na de wegrit plaatsvindt, maar dat wisten we al even. We konden er ons op voorbereiden." Evenepoel: "Het was natuurlijk zaak ongeschonden uit de wegrit te komen. Ik vind het toch wat jammer dat de tijdrit pas na de wegrit komt. De meeste renners zijn hier nu toch al weg." © Photo News Evenepoel over aerodynamica: "Moet me inderdaad liggen" Van Aert: "Ik heb na de Tour een iets langere tijd gehad om me voor te bereiden op dit WK. Dat moet vertrouwen geven naar vrijdag toe." Aerodynamica wordt heel belangrijk, zei bondscoach Vanthourenhout al. Dat moet Evenepoel liggen. "Ja, toch wel. Vooral het eerste deel en het deel na het eerste tussenpunt is veelal rechtdoor met een drietal erg snelle bochten en verder stukken met een tien minuten rechtdoor. Daar kan mijn hoofd zo klein mogelijk maken, dus daar kan ik wat voordeel uit halen. De tweede helft is wat meer op en af en dus wat minder aerodynamisch, maar dit parcours moet me sowieso beter liggen dan dat van vorig jaar in Australië." Evenepoel: "Niet te hard starten" Evenepoel over de lange tijdrit van maar liefst 47,8 kilometer: "Ik heb in Yorkshire al eens een langere tijdrit gereden, 5 à 6 kilometer langer. Het zal erop aankomen niet te hard van stapel te gaan bij de start en goed in te delen, want de slotfase is erg zwaar. Daar wil je niet kapot aan beginnen." Van Aert, in het Frans: "Rien à ajouter." Niets aan toe te voegen. © Photo News Van Aert: "Goed herstel na zware wegrit" Of ze voldoende hersteld zijn van de wegrit. Van Aert: "Inmiddels wel. Ik heb niet te veel getraind en veel gerust. Zondag was ik echt héél moe. Maandag was ik wat verrast dat ik er niet helemaal doorzat. Ik heb wel een goed herstel gehad. Evenepoel, lachend: "Ik heb zondag een ronde gehad om nog wat los te rijden. Voor mij was dat herstel minder van tel, maar het was ok. ik heb een goede aanloop gehad."