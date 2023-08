LIVE WK TIJDRIJDEN. Evenepoel: “Mijn grootste tegenstander? Wout!” - Belgische favorieten verkennen ook vandaag

Vrijdag staat het WK tijdrijden bij de profs op het programma. Remco Evenepoel en Wout van Aert maken kans op de wereldtitel, maar onze landgenoten zijn niet de enige favorieten. Ook onder anderen Filippo Ganna, Stefan Küng en Tadej Pogacar hebben hun zinnen gezet op de regenboogtrui in het werk tegen de klok. Volg alle ontwikkelingen op de voet in onderstaande liveblog.

KIJK. Evenepoel en Van Aert trokken donderdag opnieuw op verkenning

Twee driekleuren heeft hij al. Eén Europees shirt ook. En één regenboogtrui. Ontbreken Remco Evenepoel (23) nog: het Europese wegshirt. En die WK-trui in het tijdrijden, natuurlijk. Vrijdag wenkt een gouden kans. Al hoefde hij voor het aanduiden van zijn grootste rivaal maar even naast zich te kijken op de persconferentie. (lacht) “Ik ben eerlijk hé, Wout!”

Hij oogde wat vermoeid, klonk een beetje loom. Ongetwijfeld moet er een hazenslaapje aan voorafgegaan zijn bij Remco Evenepoel. Want die slopende wegrit van afgelopen zondag: die is compleet uit zijn lijf, verzekert hij. “Daags nadien al was ik al redelijk goed hersteld. (lacht) In tegenstelling tot Wout en co. heb ik in de finale van de wegrit natuurlijk een ‘gratis’ rondje gekregen om los te fietsen. Zo was het voor mij iets minder zwaar afsluiten. Daarna heb ik twee volle dagen tijd kunnen steken in mijn recuperatie. Vandaag (gisteren, red.) heb ik mijn laatste geplande langere training afgewerkt. Donderdag rest me enkel nog wat te ‘activeren’ en dan is het al zover. Het volgt elkaar wel snel op, natuurlijk.”

Revanchegevoelens spelen naar eigen zeggen niet mee. “Het wordt een totaal andere koers, op een totaal verscchillend parcours dan de wegrit en met een nieuwe scoringskans.” Het dubbele WK vormt voor Evenepoel ook een soort ‘tussenhalte’, op weg naar een hoger doel: de Vuelta. In die zin werkte hij ook een wat pittigere voorbereiding af, waarbij hij voornamelijk focuste op zijn tijdrit.

“Mocht ik geen titelverdediger zijn geweest, had ik mogelijk zelfs afgemeld voor de wegrit. Nu kon ik dat niet maken. Zo’n sterke ploeg laat je niet zomaar in plan. Ook al stond mijn hoofd meer op de tijdrit dan op de wegrit, geef ik toe. De aanloop was dus niet zo ideaal. Lastig zelfs, want veel reizen, veel verkennen, veel uren in de wagen. Dat nam wel energie weg. Maar daar wil ik die mindere prestatie van zondag niet op steken. Sowieso lag het parcours ‘diesels’ als Wout en Mathieu veel beter.”

Het is geen geheim dat ik alle grote kampioen­schap­s­trui­en bij de elite minstens één keer wil hebben gedragen in mijn carrière. Remco Evenepoel

“Aerodynamica wordt superbelangrijk op dit parcours”, is de inschatting van bondscoach Sven Vanthourenhout. Het klinkt Evenepoel zalig in de oren. Niet voor niets kreeg hij van ploegmaat Yves Lampaert de bijnaam ‘De Aerokogel’ mee. Geen renner in het profpeloton die zo compact in het zadel zit, dan de ‘Ket van Schepdaal’.

“Het eerste deel en het gedeelte net na het eerste tussenpunt bevat twee, drie hele snelle bochten en voor de rest stukken van vijf à tien minuten rechtdoor. Daar kan ik gewoon mijn hoofd naar beneden houden, me proberen zo klein mogelijk te maken en hopelijk iets sneller rijden dan de rest. Want in het tweede deel gaat het wat meer op en af, is het meer wringen op de fiets. Dan komt er iets minder ‘aero’ bij te pas. Ik vind het wel een mooi parcours. Het moet me beter liggen dan vorig jaar.”

Met bijna 50 kilometer wel een lange klus. Van het type dat hij nog niet te vaak heeft gereden. “Het WK 2019 in Yorkshire was nog vijf, zes kilometer langer, als ik het me goed herinner.” Wat hij onthield van de U23-tijdrit en de prestatie van Alec Segaert? “Dat je moet starten met wat geduld, je inspanning heel goed moet indelen en toch wel wat krachten proberen te sparen. Omdat er nog een hele zware finale aankomt. De laatste 22 à 23 kilometer kunnen nog serieus doorwegen. Er zitten een paar hellingen in, daarvoor moet je wat overschot houden.”

Spontaan worden de Giro-tijdritten in Ortona en Cesena aangehaald als vergelijkbare efforts. “Ja, maar het aankomstklimmetje van één kilometer in Ortona was toch iets minder zwaar dan wat ons vrijdag te wachten staat. Hier, op die kasseitjes, krijg je passages van 8 tot 9% en moet je nog een redelijk goeie punch hebben om die laatste twee, drie minuten te overbruggen. Heel speciaal toch wel, zo’n explosieve aankomst in een tijdrit.”

Evenepoel heeft nog een speciale missie in Stirling. “Het is geen geheim dat ik alle grote kampioenschapstruien bij de elite minstens één keer wil hebben gedragen in mijn carrière. De twee nationale, de twee Europese en de twee regenboogshirts. Op dit moment heb ik er vier. Er ontbreekt me enkel nog die van het WK tijdrijden en het EK weg. Vrijdag blinkt dus een gouden kans om dat vijfde grote doel af te vinken. Het zou mooi zijn. Maar we zien wel. Uiteindelijk heb ik nog vele jaren voor me om die reeks te vervolledigen.” (JDK)

Liveblog bekijk belangrijke updates KIJK. Evenepoel en Van Aert opnieuw op verkenning Daags voor het WK tijdrijden zijn Remco Evenepoel en Wout van Aert er opnieuw op uit getrokken voor een verkenning. Evenepoel vertrok omstreeks 9.30u Schotse tijd, Van Aert zo'n drie kwartier later. Van Aert: "Slotkilometer kan in mijn voordeel zijn" Van Aert voelt zich opnieuw goed na die zware wegrit van vorige zondag, ook al is het ongebruikelijk dat hij alle renners al zag vertrekken. "Gelukkig heb ik mijn familie in de buurt om wat voor afleiding te zorgen. Dat was welkom." Over de slotklim met die kasseien: "Dat zijn toch 'ambetanteriken' waar je snelheid op verliest. Daar wordt het vanuit het zadel kracht zetten. Die slotkilometer kan wel in mijn voordeel zijn, al ga je het daar ook niet mee rechttrekken als je de andere kilometers te traag rijdt. Het is geen klim van vijf kilometer natuurlijk." En of Van Aert op het goud aast. "Dat zou fantastisch zijn. Het tijdrijden is de discipline waarin ik me het laatst in ontdekt heb. Ik heb al twee keer zilver gepakt op het WK tijdrijden... (lacht) Maar dat hoeft zeker niet opnieuw. Ik voel dit alvast niet aan als revanche na zondag. Dit is gewoon een nieuwe kans." Evenepoel: "Logisch dat ik hier meer ben voor tijdrit" Evenepoel heeft vandaag zijn laatste langere training richting tijdrit vrijdag achter de rug. "De focus ligt nu vooral op de positie, hoe ik op de fiets ga zitten. Het parcours ligt me wel, met dat tweede deel dat technischer is. Wanneer de vermoeidheid in de benen zit, komen de moeilijkheden eraan. Dat moet me liggen. 'Pacen' wordt belangrijk, dat zeg je deze namiddag al bij de beloften. Het wordt belangrijk nog overschot te hebben na het eerste deel." Of ik hier vooral voor deze tijdrit ben? "Dat klopt. Ik wist dat de wegrit moeilijk ging worden om te winnen. Logisch dat ik ook meer ambitie voor de tijdrit dit jaar, nadat ik vorig jaar de wegrit heb gewonnen. Laat ons hopen dat ik die superdag en voor het eerst goud pak. Ik geef Wout zeker veel kans na zijn sterke wegrit. Ganna moet ook kunnen, Küng. We zijn met een viertal echte favorieten." Evenepoel over Vuelta: "Dit is een soort van 'tussendoor'" Evenepoel over de concurrentie met Vingegaard in de Vuelta. "Het zou natuurlijk mooi zijn om hier te winnen, maar dat gaat niet zijn om een soort van indruk na te laten op mijn concurrenten in de Vuelta. Ik moet dit als een soort 'tussendoor' zien richting Spanje toe. Ik ga hard mijn best doen en het zou heel mooi om voor iemand van 63 kilogram hier wereldkampioen tijdrijden te worden. Trouwens een van de twee enige truien die ik nog ontbreek, maar die ik absoluut wil binnenhalen. Is het niet dit jaar, dan een van de volgende. Want misschien dat er anderen hier zijn die een tikje beter in vorm zijn, op dit moment. Mijn voordeel is dat het een heel lange tijdrit is en niet zo explosief. Constant op de pedalen duwen." Evenepoel: "Meer zin in de tijdrit dan wegrit" Evenepoel over het tijdrijden. "Mijn hoofd stond hier sowieso meer op de tijdrit dan de wegrit. Mijn aanloop naar de wegrit was natuurlijk niet ideaal, maar daar wil ik het hier nu niet meer over hebben. Ik moest er als uittredend kampioen natuurlijk wel bijzijn op de wegrit." Van Aert: "Nog niet zo over nagedacht" Van Aert op de vraag of zijn seizoen pas geslaagd is als hij wint morgen: "Daar heb ik zo nog niet over nagedacht." © Photo News Evenepoel: "Van Aert is de grote favoriet" Evenepoel over de favorietenrol, al lachend: "Voor mij is Wout de grote favoriet voor vrijdag!" Van Aert over die favorietenrol: "Remco behoort natuurlijk tot een van de favorieten. Maar er zijn ook Ganna en Küng. Zeker die laatste lijkt me klaar na zijn sterke wegrit vorige zondag." © Photo News Van Aert: "Liefst niet in de regen" Van Aert: "Er hadden wat meer bochten en tempowisselingen in gemogen, maar dit is een heel mooi parcours. Geschikt ook om met een tijdritfiets te rijden, in tegenstelling tot het Mixed Relay. De finish is dus ook mooi. En ik hoop niet echt op regen. Dat doe ik toch niet echt graag." Van Aert: "Ik verkies de laatste kilometer" Wat is het favoriete deel van het parcours voor Van Aert? Wout, weer lachend: "De laatste kilometer. Daar hou ik altijd meer van dan de eerste. Nee, de finish is heel mooi met die aankomst met zicht op het kasteel. Bizar ook dat we eindigen op die kasseien. Van zo'n speciale finish hou ik wel. Het is misschien ook wat raar dat de tijdrit na de wegrit plaatsvindt, maar dat wisten we al even. We konden er ons op voorbereiden." Evenepoel: "Het was natuurlijk zaak ongeschonden uit de wegrit te komen. Ik vind het toch wat jammer dat de tijdrit pas na de wegrit komt. De meeste renners zijn hier nu toch al weg." © Photo News Evenepoel over aerodynamica: "Moet me inderdaad liggen" Van Aert: "Ik heb na de Tour een iets langere tijd gehad om me voor te bereiden op dit WK. Dat moet vertrouwen geven naar vrijdag toe." Aerodynamica wordt heel belangrijk, zei bondscoach Vanthourenhout al. Dat moet Evenepoel liggen. "Ja, toch wel. Vooral het eerste deel en het deel na het eerste tussenpunt is veelal rechtdoor met een drietal erg snelle bochten en verder stukken met een tien minuten rechtdoor. Daar kan mijn hoofd zo klein mogelijk maken, dus daar kan ik wat voordeel uit halen. De tweede helft is wat meer op en af en dus wat minder aerodynamisch, maar dit parcours moet me sowieso beter liggen dan dat van vorig jaar in Australië." Evenepoel: "Niet te hard starten" Evenepoel over de lange tijdrit van maar liefst 47,8 kilometer: "Ik heb in Yorkshire al eens een langere tijdrit gereden, 5 à 6 kilometer langer. Het zal erop aankomen niet te hard van stapel te gaan bij de start en goed in te delen, want de slotfase is erg zwaar. Daar wil je niet kapot aan beginnen." Van Aert, in het Frans: "Rien à ajouter." Niets aan toe te voegen. © Photo News Van Aert: "Goed herstel na zware wegrit" Of ze voldoende hersteld zijn van de wegrit. Van Aert: "Inmiddels wel. Ik heb niet te veel getraind en veel gerust. Zondag was ik echt héél moe. Maandag was ik wat verrast dat ik er niet helemaal doorzat. Ik heb wel een goed herstel gehad. Evenepoel, lachend: "Ik heb zondag een ronde gehad om nog wat los te rijden. Voor mij was dat herstel minder van tel, maar het was ok. ik heb een goede aanloop gehad."