LIVE WK TIJDRIJDEN. Dollende Evenepoel: “Voor mij is Van Aert vrijdag de grote favoriet”

Evenepoel over Vuelta: "Dit is een soort van 'tussendoor'"

Evenepoel over de concurrentie met Vingegaard in de Vuelta. "Het zou natuurlijk mooi zijn om hier te winnen, maar dat gaat niet zijn om een soort van indruk na te laten op mijn concurrenten in de Vuelta. Ik moet dit als een soort 'tussendoor' zien richting Spanje toe. Ik ga hard mijn best doen en het zou heel mooi om voor iemand van 63 kilogram hier wereldkampioen tijdrijden te worden. Trouwens een van de twee enige truien die ik nog ontbreek, maar die ik absoluut wil binnenhalen. Is het niet dit jaar, dan een van de volgende. Want misschien dat er anderen hier zijn die een tikje beter in vorm zijn, op dit moment. Mijn voordeel is dat het een heel lange tijdrit is en niet zo explosief. Constant op de pedalen duwen."