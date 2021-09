LIVE WK. Remco Evenepoel wéér in de aanval, wat doet peloton?

Wk wielrennen UCI lanceert mixed relay ook in veldrijden

22 september In de marge van het WK wielrennen in ons land is de Internationale Wielerunie (UCI) woensdag in Brugge samengekomen om enkele nieuwigheden in de off-roaddisciplines onder het doopvont te houden. De opvallendste nieuwkomer is de organisatie van een mixed relay op het WK veldrijden dit seizoen.