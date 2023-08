LIVE WK Mountainbike. Schurter en co niet te spreken over veranderde regels: “Diep teleurgesteld en gefrustreerd door UCI”

“Diep teleurgesteld en gefrustreerd door UCI”: Hommeles in de mountainbike-wereld

Van der Poel keerde het mountainbiken even de rug toe. Daardoor zakte hij ver weg op de UCI-ranglijst. In normale omstandigheden zou hij als allerlaatste moeten starten. Een wereldtitel zou dan bijzonder moeilijk worden. Maar de UCI werpt Van der Poel een reddingsboei toe. De Internationale Wielerunie voerde een late reglementswijziging door. Die luidt als volgt: “De startplekken 33 tot 40 (de vijfde rij, red.) tijdens het WK mountainbike cross country voor elite mannen bieden plaats aan alle renners die in de top 10 van welke UCI Ranking dan ook staan. Met uitzondering van de individuele UCI Road Ranking, daarvoor geldt die uitzondering voor de top 20.”

Zo schuiven Van der Poel - zowel op de weg als in het veld in de top tien - en ook Tom Pidcock - top 20 op de weg - maar liefst acht rijen op in de startorde, van rij dertien naar rij acht. Komt een derde wereldtitel van het jaar in zicht voor ‘MVDP’? De andere mountainbikers waren niet te spreken over de last minute wijziging en lanceerden een statement. Onder meer Nino Schurter, Jolanda Neff, Mathias Flückiger en beste Belg Jens Schuermans ondertekenden een statement.