LIVE WK. Koers ontploft nú al! Evenepoel in aanval met Asgreen en Roglic, Belgen stoppen af

WK wielrennen Per Strand Hagenes voert Noors nummertje op in Leuven, Belgische koers onthoofd na vroege val Uijtde­broeks

24 september Per Strand Hagenes is de nieuwe wereldkampioen wielrennen bij de junioren. De Noor reed een kopgroepje met favorieten aan flarden op De Wijnpers in Leuven en kwam in z’n eentje over de meet. Europees kampioen Romain Gregoire werd tweede voor de Est Mihkels. Vlad Van Mechelen werd 8ste, Cian Uijtdebroeks’ koers werd door een vroege val onthoofd.