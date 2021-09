LIVE WK. Belgen nemen koers in handen na vroege aanval Evenepoel, peloton flink uitgedund

Wk wielrennen Victor Campe­naerts ondanks technische mankement­jes eerlijk in analyse: “Achteraf bekeken was medaille te hoog gegrepen”

22 september België had de ambitie om te strijden voor een medaille, maar werd op het WK wielrennen uiteindelijk zevende in de Team Mixed Relay. “Achteraf gezien was de top 3 te hoog gegrepen”, vertelt Victor Campenaerts bij VTM Nieuws. “We finishten ruim 40 seconden van brons. Dat rij je ook niet dicht als we ons daar twee weken lang specifiek op zouden voorbereiden of op eender welke andere manier. Daarvoor heb je extra pk’s nodig. Dankzij de betere timing hebben alle landen sterk ingezet op deze discipline.”