LIVE. Oostenrijkse rolt te vroeg van het startpodium en moet even wachten, doen de Belgen vanaf 15u40 opnieuw gooi naar een medaille?

WK wielrennen Lefevere in HLN Sportcast: “Er is absoluut een scenario dat Evenepoel ook onder kopman­schap Van Aert het WK kan winnen”

20 september Het WK wielrennen in Vlaanderen is met een knal begonnen. Wout van Aert en Remco Evenepoel reden gisteren naar zilver en brons in de tijdrit bij de mannen elite. Stof genoeg om over na te kaarten dus in een nieuwe HLN Sportcast. Stijn Vlaeminck heeft er Tom Boonen en Patrick Lefevere te gast, en ook hij had wat uit te leggen na zijn optreden gisteravond in ‘Vive le Vélo’.