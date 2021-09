LIVE. Febe Jooris aan zet, leiding in handen van Nederlandse Van der Meiden: wie rijdt naar goud bij de meisjes junioren?

WK Wielrennen Wout van Aert diep teleurge­steld na twee zilveren medailles in Imola: “Ik mikte op overwinnin­gen”

27 september Zijn teleurstelling was onmeetbaar. Toch kwam het niet in Wout van Aert op om iets af te doen van de wereldtitel van Julian Alaphilippe. Of om kritiek te hebben op Primoz Roglic, zijn kopman in de Tour voor wie hij drie weken lang alles gaf, maar waar hij in Imola niets van terugkreeg.