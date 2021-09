LIVE. Belgische regenboogtrui op eerste dag WK in eigen land? Evenepoel start om 15u07 aan tijdrit, Van Aert als voorlaatste om 16u04

Wielrennen Alaphilip­pe met de herinne­ring aan zijn overleden vader als brandstof : “De emotie om Jo zit daar nog”

27 september Julian Alaphilippe wou van 2020 een speciaal jaar maken. Voor zijn eind juni overleden papa Jo. En of hij de man eert. In de Tour met ritwinst in de tweede etappe en bijhorende gele trui. Vandaag volgde het summum met de wereldtitel. Zelfs Wout van Aert klein gekregen. “Ik heb nog nooit zo veel volwassen mensen zien huilen”, aldus zijn ploegmanager Patrick Lefevere in Imola. Een verhaal over het emotionele jaar van de kersverse wereldkampioen.