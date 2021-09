Leuven en Antwerpen gaan in wielerlockdown: “Wij wonen op afgesloten eiland”

WK Wielrennen “Lefevere heeft geen interesse in een vrouwen­ploeg? Geen erg, wij zijn ook niet geïnteres­seerd in hem”

23 september Een vrouwenploeg? “Met alle respect, maar ik ben ook het OCMW niet, hé.” Een uitspraak in onze HLN Sportcast in de aanloop naar het WK wielrennen die behoorlijk wat kwaad bloed zet in het wielerpeloton. Niet in het minst bij de Britse Lizzie Deignan (33), een van de favorieten op WK-goud in Leuven zaterdag.