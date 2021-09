Lefevere geeft opmerkelijk interview na zege Alaphilippe: "Evenepoel heeft voor Julian gereden”

WK wielrennen KIJK LIVE. Vanthouren­hout vol lof voor Evenepoel en betreurt mindere communica­tie: “Maar had niets veranderd aan uitslag”

18:53 Geen extra Belgische medaille bij de oogst van vier stuks, na Van Aert (zilver) en Evenepoel (brons), Vermeersch (brons bij beloften) en Segaert (brons bij juniores) in het tijdrijden. Een zure pil voor Sven Vanthourenhout en co, al besefte de bondscoach dat zijn ploeg weinig te verwijten valt. Alleen de communicatie kon soms beter, maar ook dan zou Alaphilippe nog wel gewonnen hebben, zegt Vanthourenhout. Even na 19u maakt hij in VTM Nieuws de balans van het WK wielrennen op.