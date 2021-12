Lastig WK-parcours in Australië voorgesteld: slothelling op maat van Alaphilippe, ook Van Aert wrijft zich in de handen

Het parcours van de WK-wegrit is op te splitsen in drie delen. Starten doen de renners in Helensburgh, waarna de wedstrijd zo'n veertig kilometer de kustlijn volgt richting de eerste passage aan de finish in Wollongong. En wie kust zegt, zegt ook wind. Mogelijk krijgen we dus in de prille beginfase van de koers al een waaierspel - het afgelopen WK in Leuven toonde aan dat er genoeg lef in het peloton zit om vroeg te beginnen koersen.