Koning Filip volgt WK wielrennen samen met Eddy Merckx: “Hij was erg onder de indruk”

Tijdens de wedstrijd zat koning Filip in het spoor van Victor Campenaerts, Ben Hermans en Yves Lampaert, en nadien ook bij de vrouwen Jolien D’hoore, Shari Bossuyt en Lotte Kopecky. Zo reed er een extra beveiligde colonne achter onze landgenoten en hing er ook een extra helikopter in de lucht. Na hun finish - België werd zevende - ging de koning de renners groeten. “Of ik van hem onder de indruk was? Ja toch wel”, vertelde Victor Campenaerts achteraf. “Dat is voor iedereen onwennig. (lacht). Misschien had ik meer zenuwen voor de koning dan de koers zelf.”

Eddy en Axel Merckx: “Koning Filip stelde veel vragen”

“De koning ontmoeten is toch iets speciaal, zeker op een WK in eigen land”, vertelt Axel Merckx aan VTM Nieuws. “Het was iets nieuws voor hem. Het was de eerste keer dat hij een koers volgde. Hij stelde veel vragen over de snelheid, de renners enzovoort. Hij was onder de indruk. Ik heb niet veel gesproken, dat was de taak van mijn vader, maar de koning kent er wel iets van. Ik vind het fantastisch dat hij hier opdaagt op het WK in België.”

“Ik was heel fier dat mijn zoon met de auto reed en dat de koning de ploegentijdrit gevolgd heeft”, vult Eddy Merckx aan. “Hij was onder de indruk van de snelheid en de manier waarop. Hij heeft een mooie dag gehad. De koning stelde veel vragen en was erg geïnteresseerd. Dit is een mooie dag voor het wielrennen. Wat ik nog van het WK verwacht? Ik hoop dat Wout van Aert wereldkampioen wordt.”

Volledig scherm Koning Filip met UCI-voorzitter David Lappartient. © BELGA

Volledig scherm Hoog bezoek in Brugge: koning Filip volgt het WK wielrennen samen met Eddy Merckx © VTM NIEUWS