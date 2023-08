KIJK. Zo legde Remco Evenepoel de basis voor zijn wereldtitel tijdrijden: “Precies een bodybuilder”

“Ik weet wat ik moet doen en wat mij de komende jaren te wachten staat”: Remco Evenepoel reageert na WK nog eens op transfer­hei­sa

Remco Evenepoel (23) heeft zichzelf niet kunnen opvolgen als wereldkampioen. Na het WK was hij nog eens scherp voor z’n papa Patrick en voor z’n baas, Soudal-Quick.Step-CEO Patrick Lefevere. Die eerste wilde in La Dernière Heure niet garanderen dat zijn zoon in 2024 nog bij de Belgische ploeg rijdt. Lefevere omschreef die uitspraken dan weer als “dom”. “Het is best dat iedereen mij gewoon laat doen”, aldus Evenepoel bij VTM.