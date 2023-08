KIJK. Thibau Nys verbijt ontgoocheling: “Ik had benen om te winnen, maar we maakten tactische fouten”

Een zichtbaar teleurgestelde Thibau Nys (20) na de de wegrit voor beloften op het WK wielrennen . “Ik had benen om te winnen. Maar tactisch hebben we een aantal fouten gemaakt.” Alec Segaert, als zevende beste Belg, beaamt: “Simpel, iemand van ons had in de vlucht moeten zitten.”

KIJK. Nys: “We hebben enkele tactische fouten gemaakt”

De ontgoocheling was van zijn gezicht af te lezen. Nys zat in de tang. “Ik sta hier met een gevoel dat ik mijn beste benen nog moet bovenhalen. Ik kon mijn ding niet doen. Het vet is nog lang niet van de soep”, zei hij na de finish.

“Ik had een super goede dag. Benen om te winnen. Maar tactisch hebben we een aantal fouten gemaakt. Zo missen we iemand in de vroege vlucht. Dat mocht ons niet overkomen. Wie daar had mee moeten zitten? Eender wie, behalve ik. Ze zouden mij toch niet hebben laten rijden dus ik had onnodig veel krachten verspeeld. Maar we hadden dus niemand mee. Nadien hebben we altijd achter de feiten aangehold. Dit is een gemiste kans.”

Nys probeerde het nadien wel een paar keer. “Maar telkens zat er een renner op mijn wiel die al een landgenoot vooraan had rijden. De kloof bleef daardoor te groot. We raakten niet aan die achterstand van een halve minuut.”

Maar zijn slaap zal hij er niet voor laten, zegt hij zelf. “Want het gevoel is goed. Ik deed wat ik moest doen. En ik had de benen die ik wilde hebben. Er komen nu nog enkele mooie koersen aan.” De volgende is de Renewi Tour.

Alec Segaert (zevende): “Simpel, we moesten iemand in vlucht hebben”

Een gelijkaardige reactie bij Alec Segaert, die zevende werd maar nooit meer naar de kop van de koers raakte. “We kwamen hier om mee te strijden voor de titel. Maar we maakten in het begin een zeer grote fout die ons zuur opbreekt. We zaten te ver toen de vlucht ging. Het was hectisch, maar dat mag geen excuus zijn. Als in die groep zowat alle grote landen vertegenwoordigd zijn, dan moet daar een Belg bijzitten. Op een bepaald moment kwamen we nog terug tot dertig seconden en ging ik ook zelf nog, maar ik had een Brit mee die niet meewerkte.”