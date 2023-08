KIJK. Jasper Philipsen haakt af na eerste plaatselijke ronden: “Er is geen moment om op te schuiven op dit parcours”

Schepdaal Feest in Schepdaal: vroege vogels zien hun Remco wereldti­tel binnenha­len

Met nog prut in de ogen en gapende gezichten met wallen, kwamen ‘s ochtends vroeg om 6 uur de eerste supporters toe bij supporterscafé De Rustberg in Schepdaal. Hun Belgische wielerhelden strijden er op dit moment voor de titel tijdens het WK in Australië. Remco Evenepoel is hier natuurlijk hun grote favoriet. Stille hoop, vertellen de supporters. “Zolang het maar een Belg is”, wordt ook snel nog even weggelachen.