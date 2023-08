KIJK. “Ik ben pissed op mezelf”: geschaafde Van der Poel steekt hand in eigen boezem na val “op onbenullig stukje”

Junioren bewijzen dat leuk WK wel degelijk mogelijk is op bekriti­seerd parcours: “Dit is Wout en Mathieu op het lijf geschreven”

Formule 1-achtig? Geasfalteerd crosstraject? “Het minst mooie WK-parcours ooit” (quote Tiesj Benoot)? “Een absolute schande” (quote Johan Bruyneel)? Kan allemaal best. Maar wij zagen in Glasgow wel twee leuke, attractieve juniorenraces. Mogen ze een bron van inspiratie zijn voor Van Aert, Evenepoel, Van der Poel, Pogacar en co. “Je kan hier echt oorlog voeren.”