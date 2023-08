KIJK. Belgische rennersvrouwen kijken samen naar de koers in Glasgow

Wuyts & Vlaeminck ▶ “Remco Evenepoel zal er zeker op gebrand zijn om zijn wereldti­tel te verlengen. Augustus is zijn maand”

De Tour is gereden en ook onze wielerkenners in Wuyts & Vlaeminck hebben genoten van “de meest ophitsende Tour van de voorbije decennia”. Stijn Vlaeminck rust uit na drie weken topwielrennen, maar krijgt met Jonas Decleer een waardige vervanger. Hij ontvangt HLN-wieleranalist Michel Wuyts en bondscoach Sven Vanthourenhout. Zij blikken niet alleen terug op de Ronde van Frankrijk, ze trekken er ook lessen uit voor het WK Wielrennen in Glasgow en de Vuelta.