Kennismaking met Alec Segaert, sympathieke knul die zich niet laat gek maken: “Duidelijk gemaakt dat ik geen behoefte had om naar buitenland te trekken”

WK wielrennen Evenepoel over selectie voor WK: “Als er iets gebeurt met Van Aert, zijn we flexibel genoeg om voor plan B of C te gaan. Maar hopelijk zal dat niet nodig zijn”

6 september Hij is erbij, Remco Evenepoel (21). De youngster van Deceuninck-Quick.Step zit in de Belgische selectie die straks de WK-wegrit in eigen land rijdt. Niet als kopman — dat is Wout van Aert. Bij afreis naar het EK in het Italiaanse Trentino (8-12 september) reageerde Evenepoel zonet op z'n selectie. “Alles staat in functie van Van Aert, maar met bepaalde koerssituaties weet je nooit.”