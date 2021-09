Kan ik zelf fietsen op het parcours? Waar parkeren? Of neem ik best de trein? Waar zie ik renners het best? Alles wat u moet weten over het WK wielrennen

Wanneer en waar precies is dat fabuleuze WK?

De wegritten op het WK in Vlaanderen beginnen vrijdag met de regenboogstrijd bij de mannen junioren. Cian Uijtdebroeks, Alec Segaert en co blijven daarbij in het stadscentrum van Leuven. In totaal leggen ze acht rondjes af met achtereenvolgens de Keizersberg, de Wijnpers en de Sint-Antoniusstraat. In totaal worden 121 kilometer afgelegd. De start is voorzien om 8.15u, de aankomst wordt verwacht om 11.15u.