Kampen Van Aert en Evenepoel straks met jetlag? Slaapexpert legt uit: “Hoe groter het tijdsverschil dat je moet overbruggen, hoe moeilijker”

Ze overbruggen allebei bijna een volledige dag in het luchtruim, Remco Evenepoel en Wout van Aert. Het duo is gisterenavond opgestegen richting Australië. De Vuelta-winnaar vliegt vanuit Madrid door, de groene trui van de Tour stapt het vliegtuig op in Montréal. Ze komen pas woensdagochtend aan in Sydney, zondag staat de tijdrit van Evenepoel al op de planning.

Zowel Evenepoel als Van Aert reizen vooruit in de tijd, al zal het voor Van Aert wellicht moeilijker zijn zich aan te passen omdat voor hem het verschil in tijdzone groter is. “Hoe groter het tijdsverschil dat je moet overbruggen, hoe moeilijker”, weet neuroloog en slaapexpert Inge Declercq van het UZA. “Je bent maar echt gezond wanneer interne en externe tijd op elkaar afgestemd zijn. Wat gebeurt er nu bij een jetlag? Plots ga je heel snel vooruit of achteruit in de tijd. Dat werkt verstorend voor je slaap-waakritme en er ontstaat een mismatch tussen jouw interne tijd en de externe tijd. Er zijn mensen die op één nacht wel een paar uur kunnen overbruggen, maar er zijn er ook die een week nodig hebben met één uur verschil.”

Declercq geeft alvast enkele tips om de switch zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. “De gouden regel is om, al van voor je opstijgt, alles te doen alsof je al in je nieuwe tijdzone zit. Eten, slapen met maskertje en oordoppen, bewegen in overeenstemming met je nieuwe tijdzone... Juist omgaan met licht en donker is het meest cruciaal. Er zijn licht- en donkerbrillen die respectievelijk de dag en nacht simuleren. Stel je bloot aan helder licht als het ochtend is in je nieuwe tijdzone en slaap als het daar nacht is. Ook al lukt dat niet goed, toch geef je zo het signaal aan je brein dat het tijd is om te slapen. Heel belangrijk is ook om een gezond ontbijt te nuttigen op het moment dat ze in Australië ontbijten (‘s nachts dus in Belgische tijd, red.), met veel trage suikers. Je kan je interne klok echt een duwtje in de goede richting geven om je sneller aan te passen.”