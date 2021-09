Jolien D’Hoore na laatste wedstrijd op Belgische wegen: “Het was best een emotionele dag”

Gezien hoe ze het gaatje dichtte in dienst van Lotte Kopecky bij het ingaan van de slotronde op het WK in Leuven? Jolien D’Hoore liet zich nog één keer van haar allerbeste kant zien. “Ik heb mijn taak gedaan voor Lotte, meer kon ik niet doen. Ik heb het gat gedicht en daarna was het vat af. Ik zei aan Lotte: ‘nu is het aan u’. Ik had niet de indruk dat Lotte niet haar beste benen had, ze heeft ook niets gezegd. Alles zag er in orde uit. Maar het was best wel een slopende koers.”