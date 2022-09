Jens Verbrugghe reageert voor het eerst zelf op afgekeurde fiets: “Een jammere zaak door een menselijke fout, maar zeker niet bewust”

WK wielrennenJens Verbrugghe heeft voor het eerst gereageerd op zijn onreglementair afgestelde fiets voor het WK tijdrijden. “Het is een jammere zaak, die gekomen is door een menselijke fout, maar zeker niet bewust.” Zijn bericht kwam er enkele uren nadat zijn (toekomstige) ploeg FDJ-Groupama aan onze redactie bevestigde dat zij mee verantwoordelijk zijn voor de keuzes die zijn gemaakt. “Wij hebben de fiets zo opgebouwd. In het verleden is die configuratie meermaals goedgekeurd door de UCI.”

Junior Jens Verbrugghe was naar het WK in Australië afgereisd voor een medaille in het tijdrijden. Helaas, tien minuten voor hij kon starten, werd zijn fiets afgekeurd door de UCI. De combinatie tussen versnelling, wielen en banden maakte dat Verbrugghe per omwenteling de maximale afstand van 7,93 meter zou overschrijden. Dat is niet toegestaan volgens de reglementen. En dus moest hij starten met een reservefiets van de bond. Een fiets die niet perfect op zijn maat was afgesteld. Verbrugghe, volledig uit zijn lood geslagen, werd pas 26ste op 52 deelnemers. Na de finish kon hij zijn tranen niet bedwingen.

Meteen brak de discussie los over wat er was gebeurd? Had iemand een fout gemaakt? Of had Verbrugghe geprobeerd om vals te spelen? Bij de Belgische wielerbond werd verwezen naar de versnelling van Verbrugghe: zij gingen ervan uit dat hij vooraan met een plateau met 52 tanden zou rijden, terwijl dat er in praktijk 53 waren waardoor de fiets niet meer conform de reglementen was. Per omwenteling kon te veel afstand gemaakt worden.

Volledig scherm Jens Verbrugghe. © BELGA

Niemand die kon zeggen wie daarvoor verantwoordelijk was. Tot nu. Groupama-FDJ, de ploeg waarvoor Verbrugghe volgend seizoen gaat rijden en die hem nu al materiaal levert, laat aan onze redactie weten dat zij aan de basis liggen. “De ploeg bevestigt dat zij de fiets heeft opgebouwd met een plateau van 53 voor Jens Verbrugghe”, klinkt het.

Dat lijkt er heel hard op te wijzen dat Verbrugghe (die inmiddels ook zelf reageerde, zie kader onderaan dit artikel) te goeder trouw heeft gehandeld. Hij heeft gewoon de fiets gebruikt die zijn ploeg hem heeft gegeven. De ploeg voegt er meteen aan toe dat “deze configuratie meerdere keren is goedgekeurd in competitie door de UCI, onder meer in Aubel-Thimister-Stavelot (een rittenkoers voor junioren die ook een tijdrit telt, red.).”

Hoe kan het dan dat die fiets op het WK werd afgekeurd? Een mogelijkheid is dat de jury gewoon nauwkeuriger heeft gemeten op dit WK, toch de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Misschien was de fiets van Verbrugghe vroeger ook al niet correct, maar werd dat niet opgemerkt.

Volledig scherm © BELGA

Of is er ergens anders een fout gemaakt? Een fiets kan ook te veel afstand per omwenteling maken als de versnelling achteraan niet in verhouding is. Is daar een kamwiel gemonteerd met te weinig kroontjes? Dit lijkt weinig waarschijnlijk want zoiets is visueel heel erg makkelijk vast te stellen. Het verschil tussen 13, 14 of 15 kroontjes zie je met het blote oog. (Het verschil tussen een kamwiel van 52 of 53 tanden is moeilijker te zien.)

Of was het de keuze van de banden? Een grotere maat van banden zorgt ervoor dat de omtrek van het wiel iets groter wordt, waardoor de maximale afstand van 7,93 meter ook overschreden kan worden. Er blijven nog veel vragen, maar feit is dat het grondig is misgelopen en Verbrugghe lijkt het grote slachtoffer. De jongen zit in zak en as en is naar wat ons verteld wordt ontroostbaar. Heel pijnlijk allemaal. Wie verantwoordelijk is, is niet duidelijk, maar dat er geknoeid werd is zeker. Iemand had de fiets van de renner nauwkeurig moeten controleren vooraleer hij naar de wedstrijd vertrok.

Nog dit: de sportieve gevolgen voor Verbrugghe blijven verder beperkt: de UCI voorziet geen boetes of straf voor een fiets die wordt afgekeurd.

Jens Verbrugghe: “Een jammere zaak, die gekomen is door een menselijke fout, maar zeker niet bewust en een fout die ik ook niet heb kunnen zien” Verbrugghe zélf gaf enkele uren na de mededeling van Groupama-FDJ een statement. “Het is spijtig wat er gebeurd is”, vertelde de 17-jarige renner. “Ik had een goeie conditie en wou het goed proberen doen, maar er was een probleem. Na het EK in Portugal had ik mijn fiets teruggestuurd naar mijn ploeg Groupma-FDJ om die klaar te zetten voor de rest van het seizoen, waar mijn crankstel veranderd is, wat ik niet wist. Ik heb nadien een maand op die tijdritfiets met een versnelling van 53 getraind en ook de tijdrit in Aubel met die versnelling gereden, waar ze niet hebben gezien dat het een 53 was. Net als ik dat niet wist. Ook tijdens de check-up voor het WK had niemand iets opgemerkt, maar dus wel tijdens de ultieme test net voor de tijdrit, waardoor ik op een fiets moest rijden van Ridley van de bond die ik niet kende. Een jammere zaak, die gekomen is door een menselijke fout, maar zeker niet bewust en een fout die ik ook niet heb kunnen zien. Ik ga nu proberen de knop om te draaien en mentaal klaar te geraken voor de wegrit van vrijdag. Ik hoop dat het lukt, want dit kruipt wel in het hoofd. Ondanks de zware offday, heb ik afgelopen nacht toch nog relatief goed kunnen slapen.”

Marivoet Scholiers: “Achtste plaats opent perspectieven voor volgend jaar” Volledig scherm Duarte Marivoet Scholiers. © BELGA Duarte Marivoet Scholiers, de tweede landgenoot op het WK voor junioren, reed een knappe tijdrit en klokte lang af op de derde plaats, maar strandde uiteindelijk op de achtste stek. Op 1'40" van Tarling. “Dromen doe je natuurlijk van meer, maar hier moet ik tevreden mee zijn als eerstejaars. Ik ben teruggevallen op het einde, wat erop duidt dat ik alles gegeven heb. Dit opent perspectieven naar volgend jaar toe, dan mag ik mikken op meer. De fiets van Jens? Dat heb ik ook maar net te horen gekregen, ik kan daar niets over vertellen.”

De wereldtitel was dus uiteindelijk voor Joshua Tarling uit Wales. De achttienjarige Tarling legde de 28,8 km in het Australische Wollongong af in 34:59 (gem. 49,39 km/u). Daarmee was hij 19 seconden sneller dan de Australiër Hamish McKenzie. De Duitser Emil Herzog vervolledigde het podium op 33 seconden. Tarling werd vorig jaar in Brugge tweede in de tijdrit achter de Deen Gustav Wang. Alec Segaert, die maandag zilver won bij de beloften, vervolledigde toen het podium. Voor volgend seizoen heeft het Welshe wielertalent al onderdak gevonden bij INEOS Grenadiers.

Volledig scherm Van l. naar r.: Hamish McKenzie, Joshua Tarling en Emil Herzog. © Photo News

Volledig scherm Jens Verbrugghe met zijn fiets van Lapierre op training in Australië. © Photo News

Volledig scherm Jens Verbrugghe zwaar aangeslagen na de aankomst. Op de Ridley-fiets werd hij pas 26ste. © Photo News