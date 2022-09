“Is Rempo Evekoel door het ijs hezak? Neen”: de eerste fantastische woorden van Van Aert voor Evenepoel

“Ik ben super blij”, vertelde Van Aert verder aan onze man ter plekke (kijk naar zijn volledige reactie hieronder). “Ik kijk nu tijdens dit interview voor het eerst naar de beelden. Chapeau. Ik had graag mee op het podium gestaan - ik wist niet dat ik voor de tweede plaats sprintte. Belachelijk dat er geen oortjes waren. Maar verder deden we het prachtig. Ik ben blij dat ik deel uitmaakte van dit team. We hadden echt een goede tactiek en werken mooi samen. Er was telkens controle. Of ik ook de benen had om wereldkampioen te worden? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Maar we hadden nu eenmaal de luxe met twee kopmannen. Ik was bliksemafleider voor Remco. Een beetje door mij heeft hij die titel kunnen pakken. Het is geven en nemen.”